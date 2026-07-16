Nieuwe college Goeree-Overflakkee valt op door ontbreken vrouwelijke wethouders





Goeree-Overflakkee heeft sinds 18 juni 2026 een nieuw college van burgemeester en wethouders. Opvallend is dat alle vijf de wethouders man zijn, terwijl in de meeste gemeenten in de regio Rijnmond ook vrouwen deel uitmaken van het wethouderscollege.

De samenstelling van het college valt op in regionaal perspectief. In meerdere gemeenten binnen de regio Rijnmond maken vrouwelijke wethouders deel uit van het dagelijks bestuur. In sommige gemeenten is de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijk. Zo bestaat het college van Rotterdam uit evenveel mannen als vrouwen. Ook andere gemeenten, zoals Zwijndrecht en Voorne aan Zee, hebben vrouwelijke wethouders. In totaal zijn 32 van de 104 wethouders in de 22 gemeenten van de regio Rijnmond vrouw. Daarmee ligt het aandeel vrouwelijke wethouders in deze regio net iets boven het landelijke gemiddelde.

Goeree-Overflakkee behoort, samen met Capelle aan de IJssel, tot de gemeenten in de regio waar alle wethouders man zijn. De gemeenten Molenlanden en Vlaardingen hebben net als Goeree-Overflakkee vijf wethouders, maar daarvan zijn er wel twee vrouw. De coalitiepartijen hebben geen toelichting gegeven op de mannelijke samenstelling van het college. De samenstelling van het college leidde bij de installatie wel tot reacties van verschillende partijen die aandacht vroegen voor de representatie van vrouwen binnen het gemeentebestuur.

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Door Internetredactie Omroep Archipel