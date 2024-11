Flakkeese broers breken door in rapscene

De broers Niels en Lars van der Groef uit Middelharnis zijn hard op weg om naam te maken in de hiphopscene. Als rappers Nilla en Dayla werken ze meestal solo aan hun tracks, maar voor hun nieuwste single besloten ze samen de studio in te duiken. Het resultaat is ‘Hoe het zat', een Nederlandstalig nummer dat ze hebben gemaakt met muzikale steun van producer Milan. Het nummer was een project van Lars, maar is afgemaakt in samenwerking met Niels.

Niels en Lars hebben een eigen muziekstudio in de tuin van het ouderlijk huis. De broers zijn opgegroeid op Goeree-Overflakkee. Optreden voor eigen publiek tijdens Oranjepop in Dirksland was dan ook een van de hoogtepunten uit hun muziekcarrière.

Het lukte Lars om door de strenge selectie van de Herman Brood Academie in Utrecht te komen. Dat is een mbo-opleiding waar leerlingen worden klaargestoomd voor verschillende banen in de muziekindustrie. Hij is inmiddels afgestudeerd en woont en werkt in Amersfoort.

‘Hoe het zat' en andere nummers van Nilla en Dayla zijn te horen op YouTube, Spotify en andere online platformen.



Door Internetredactie Omroep Archipel