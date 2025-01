Flakkeese Dagen: podium voor lokaal talent

In het voorjaar van 2025 staan de Flakkeese Dagen, het oudste en meest iconische popfestival van Goeree-Overflakkee, weer op de festivalkalender. In het sport- en actualiteiten praatprogramma Op de Hoagte waren Rico van Beeveren, festivaldirecteur, en Klaasjan Smits, oprichter en programmeur te gast. Zij deelden de geschiedenis, visie en toekomstplannen van het evenement met de luisteraars.

Een rijke historie van lokale muziek

In het gesprek werd duidelijk hoe diepgeworteld de Flakkeese Dagen zijn in de cultuur van Goeree-Overflakkee. "We begonnen in 1989 heel klein, met 7 bands en 125 bezoekers in het oude Jailhouse-gebouw," vertelde Smits. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een tweedaags evenement met twee podia, 25 acts en een publiek van maar liefst 2000 bezoekers. Het concept is sinds het begin onveranderd: alle artiesten hebben een duidelijke binding met het eiland.

De 34e editie van de Flakkeese Dagen vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 april 2025. Van Beeveren benadrukte dat na het succes van de terugkeer naar de klassieke opzet in 2024, het festival ook in 2025 in een grote tent wordt gehouden. "Het biedt een bijzondere sfeer en versterkt het gemeenschapsgevoel," aldus de festivaldirecteur.

Voorwaarden voor deelname

Een van de unieke aspecten van de Flakkeese Dagen is de focus op lokale artiesten. "Minimaal één bandlid moet woonachtig zijn op Goeree-Overflakkee," legde Smits uit. "Maar we maken uitzonderingen voor oud-inwoners die in het verleden aan eerdere edities hebben deelgenomen. Het gaat om de verbinding met het eiland en de popscene." Voor nieuwkomers is er ruimte om hun Flakkeese connectie toe te lichten op het inschrijfformulier. Dit zorgt ervoor dat de organisatie zorgvuldig blijft waken over de unieke identiteit van het festival.

De heren sloten het gesprek af met een oproep aan bands en DJ’s om zich in te schrijven. "We zien elk jaar weer nieuwe talenten opstaan, en dat maakt de Flakkeese Dagen zo bijzonder," aldus Van Beeveren. Met een mix van oude bekenden en frisse gezichten belooft de komende editie opnieuw een feest van herkenning en vernieuwing te worden.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel