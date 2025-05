Jaap Willem Eijkenduijn stopt als wethouder Goeree-Overflakkee

Jaap Willem Eijkenduijn diende dinsdag 27 mei 2025 zijn ontslag in als wethouder van gemeente Goeree-Overflakkee. Wethouder Eijkenduijn is sinds december 2024 niet aan het werk vanwege gezondheidsproblemen. Hij ervaart dat het wethouderschap een te zware wissel trekt op zijn gezondheid en keert daarom niet meer terug als wethouder. Jaap Willem Eijkenduijn ging over de portefeuilles Financiën, Duurzaamheid, Accommodaties en Sport en Kunst en Cultuur. Ook was hij kernwethouder van Ouddorp, Melissant, Dirksland en Oude-Tonge.

Jaap Willem Eijkenduijn schrijft in zijn ontslagbrief: “Mijn lichamelijk en geestelijk opbranden aan het einde van vorig jaar en het gelukkig voorspoedige herstel dat daarna volgde, hebben mij aan het denken gezet. Er is ook nog een leven na het wethouderschap. Wethouder zijn betekent 24x7 vol in de wind staan. Ik heb dat over het algemeen met veel plezier en inzet gedaan, maar ben pijnlijk geconfronteerd met de terugslag die dit teweeg kan brengen. Na 12,5 jaar openbaar bestuur waarvan de laatste drie jaar als wethouder is het tijd om de bakens te verzetten. Ik kijk graag vooruit. Na een persoonlijk dal zie ik die vooruitgang juist door nu een stap opzij te doen.” De volledige brief van Jaap Willem Eijkenduijn is hier te lezen.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bedankt Jaap Willem Eijkenduijn voor zijn inzet de afgelopen jaren: “Ik heb veel respect voor zijn keuze, al is het natuurlijk jammer dat hij deze periode niet af kan maken. Ik wil hem namens het college bedanken voor zijn inzet, enthousiasme en positiviteit die hem zo typeren. En we wensen hem al het goeds voor de toekomst.”

Opvolger

Petra ’t Hoen verving de afgelopen maanden Jaap Willem Eijkenduijn vanwege zijn ziekteverlof. De PvdA draagt haar nu voor als opvolger. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 juni 2025 wordt de gemeenteraad gevraagd haar te benoemen als wethouder.

Door Internetredactie Omroep Archipel