KunstKijk 2025: Goeree-Overflakkee in de wolken

Het jaarlijkse kunstevenement KunstKijk op Goeree-Overflakkee gaat donderdag 29 mei 2025 van start en duurt tot en met zondag 1 juni. Met als thema 'In de wolken', zullen 115 deelnemende kunstenaars hun werken tentoonstellen op 40 verschillende locaties verspreid over 10 dorpen op het eiland.

Bezoekers kunnen van 11:00 tot 17:00 uur (op zondag tot 15:30 uur) genieten van diverse kunstvormen zoals schilderkunst, beeldhouwwerken, glaskunst, performances, muziekoptredens en theater. De exposities zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

De feestelijke opening vindt plaats op woensdag 28 mei op de Menheerse Werf, met een optreden van De Nana's. De inloop begint om 18:00 uur en de officiële opening volgt om 18:30 uur.

Nieuwe locaties dit jaar zijn onder andere De Pastorie en het Energiehuis in Oude-Tonge, Stichting Vluchtelingenwerk in Sommelsdijk, en de Watertoren in Dirksland. Ook zijn Galerie Waterweg en Atelier Sylvia de Kok nieuw in Middelharnis.

Naast het bewonderen van kunstwerken, biedt KunstKijk ook diverse workshops aan voor alle leeftijden. Zo kunnen bezoekers deelnemen aan workshops glas- en mergelbewerking in Goedereede, en kunnen kinderen creatief aan de slag op de Bûûtenplaets in Ooltgensplaat. Meer informatie op www.kunstkijk.com

Door Internetredactie Omroep Archipel