Vier voertuigen betrokken bij aanrijding

Op de N215 ter hoogte van Dirksland heeft dinsdagmiddag 27 mei 2025, tijdens de avondspits, een aanrijding plaatsgevonden waarbij vier voertuigen betrokken waren. Twee voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen, maar hoefde niemand naar het ziekenhuis te vervoeren. De weg was geruime tijd afgesloten tussen de rotonde bij de watertoren en de rotonde bij de Staakweg.

Door Internetredactie Omroep Archipel