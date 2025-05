Uiteenlopende stallingskosten voor campers en caravans

Uit een recent onderzoek door Gaspedaal.nl blijkt dat in Zuid-Holland de stallingskosten voor campers of caravans, met gemiddeld € 600,- per jaar, het hoogst zijn van Nederland. Ook zijn de stallingslocaties schaars: ruim 80 procent van de stallingen in het land is inmiddels volgeboekt. “Kamperen is populairder dan ooit. Wil je zelf ook een camper of caravan aanschaffen? Bedenk dan wel dat zo’n voertuig een groot deel van het jaar stilstaat. Langdurig parkeren op straat mag niet, waardoor je als eigenaar al snel bent aangewezen op een stalling,” zegt Jasper Verweij, auto-expert bij Gaspedaal.nl.

Op Goeree-Overflakkee lopen de stallingskosten voor caravans en campers sterk uiteen. Bij Stalling Flakkee in Middelharnis betalen eigenaren € 56,- per strekkende meter per jaar voor caravans en € 79,- voor campers. Voor een voertuig van zes meter komt dat neer op € 336,- tot € 474,- per jaar.

Een duurdere optie is MultiBox in Oude-Tonge, waar overdekte en beveiligde opslag vanaf € 1.475 per jaar wordt aangeboden.

Lang parkeren op straat is geen oplossing. Op Goeree-Overflakkee is het volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden om een kampeerwagen of caravan voor langer dan drie opeenvolgende dagen op de openbare weg te laten staan, tenzij een ontheffing wordt aangevraagd (€ 23,30). Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van € 129,- inclusief administratiekosten.

