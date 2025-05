Vierdaags benefietfestival voor Roparun-teams 123 en 159

Van 6 tot en met 9 juni 2025 organiseert Eetcafé de Geit in Oude-Tonge een vierdaags benefietfestival ten bate van Roparun-teams 123 en 159. Het programma bevat muziekoptredens, spelletjes, een high tea, karaoke, en andere activiteiten voor jong en oud.

De aftrap vindt plaats op donderdagavond met een optreden van DJ Mark van Dale, bekend van onder meer de hit Waterverve. Vrijdagavond draaien verschillende dj’s, waaronder Martyn Green en Forkowski.

Zaterdag staat in het teken van een high tea, diverse kroegspellen, en live muziek van een Brabantse band. ’s Avonds volgt een muziekbingo en karaokesessie.

Op zondag wordt het festival voortgezet met een klaverjastoernooi en afgesloten met een tropical cocktail party en optredens van de bands Two Seconds Before en Rebel Gaz.

De slotdag, maandag 9 juni, begint met een ontbijtbuffet, begeleid door live muziek van Hooked on Blues. Later die dag treedt Zuma op en wordt het festival afgesloten met een tombola en veiling. De opbrengst hiervan gaat volledig naar het goede doel.

Er worden donaties verzameld via een loopbandactie en er zijn sponsorbijdragen van ondernemers. Het eetcafé doneert zelf 10% van de drankomzet.

De volledige opbrengst van het festival gaat naar Roparun-teams 123 en 159. Roparun is een jaarlijks sportief evenement waarbij teams geld inzamelen ter ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan de palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina: ‘Eetcafé de Geit voor Roparun’.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel