Volkswagen Transporter brandt uit

Op dinsdagochtend 27 mei 2025 is brand uitgebroken in een oude Volkswagen Transporter op de Tonisseweg in Oude-Tonge. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De brand ontstond tijdens het rijden. De bestuurder wist het voertuig op tijd te verlaten en bleef ongedeerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vanwege de bluswerkzaamheden was de Tonisseweg tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Door Internetredactie Omroep Archipel