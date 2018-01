Flakkeese flamingo's worden goed bekeken

Elk jaar overwintert een grote groep flamingo's op het eiland Goeree-Overflakkee. Een video hiervan wordt massaal gedeeld op Facebook. De video met de flamingo's wordt vooral veel bekeken rondom Goeree-Overflakkee, in Rotterdam en Brabant. Maar opvallend is dat de video ook populair is in Antwerpen en zelfs veel kijkers trekt uit het Spaanse Valencia.

De wilde flamingo's vliegen meestal rond oktober vanuit Duitsland naar het Grevelingenmeer, waar ze (afhankelijk van de weersomstandigheden) verblijven tot april. De vogels zijn vaak te vinden rondom het haventje van Battenoord, waar ook een kleine uitkijktoren staat.

100.000 views

De video werd in één klap de meest bekeken video ooit op de Facebookpagina Eiland Goeree-Overflakkee. Fotograaf Hans van der Elst uit Middelharnis maakt regelmatig foto's van de natuur op het eiland. Hij maakte de video van de flamingo's, die werd geplaatst op de pagina Eiland Goeree-Overflakkee. Vervolgens werd het filmpje meer dan honderdduizend keer bekeken. "Ik vind het leuk dat de video zo vaak is bekeken. De flamingo's heb ik al vaker gefotografeerd, maar nadat het filmpje op Facebook verscheen werd het heel druk bij Battenoord."