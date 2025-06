Jeugdbrandweer Den Bommel plaatst zich voor landelijke finale

Jeugdbrandweer Den Bommel heeft zich zaterdag 14 juni 2025 weten te plaatsen voor de landelijke finale van de jeugdbrandweerwedstrijden. Tijdens een spannend en realistische wedstrijd scenario in Sint Philipsland streden zij samen met 31 andere teams uit het hele land om een plaats in de landelijke finale. Den Bommel deed mee in de categorie ‘aspiranten hoge druk’, waar nog negen andere teams aan deelnamen.

De wedstrijd vond plaats op drie verschillende wedstrijdbanen. Het scenario voor de aspiranten hoge druk was uitdagend en vroeg om snel handelen. In een fictieve situatie was brand uitgebroken in een verenigingsgebouw, waar zich meerdere slachtoffers bevonden. De ploeg uit Den Bommel arriveerde op het moment dat een andere eenheid al bezig was met de reanimatie van een slachtoffer. Hierdoor lag de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke brandbestrijding en verdere reddingsacties volledig bij Den Bommel.

De ploeg begon direct met een verkenning van het gebouw en wist snel de brandhaard te lokaliseren. De brand was ontstaan in de kelder en was doorgeslagen naar de verdieping erboven. Tijdens hun inzet trof de ploeg nog een slachtoffer aan. Dankzij snel ingrijpen kon dit slachtoffer in veiligheid worden gebracht en overgedragen worden aan de ambulance. De brand werd vervolgens volledig geblust, waarmee de inzet succesvol werd afgerond.

Met hun professionele optreden wisten de jeugdbrandweerlieden van Den Bommel de vijfde plaats te behalen. Daarmee hebben zij zich verzekerd van een plek in de landelijke finale in Denekamp later dit jaar.

De organisatie van de wedstrijd kijkt terug op een geslaagde dag, waarop jonge brandweertalenten uit heel Nederland hun vaardigheden konden laten zien. Voor Jeugdbrandweer Den Bommel is de kwalificatie een beloning voor hun inzet, training en teamwork. Zaterdag 21 juni 2025 doet een tweede ploeg van Den Bommel mee met een wedstrijd in Zwolle. Maar er mag slechts één ploeg deelnemen aan de finale.

