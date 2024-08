Flakkeese fotograaf scoort in internationale fotowedstrijd

Een kunstfoto van de Flakkeese fotograaf Look J. Boden is donderdag 15 augustus 2024 bekroond met een eervolle vermelding. Eind 2023 stuurde hij de foto met de titel Expectation op naar de Prix de la Photograhie Paris, een prestigieuze, internationale fotowedstrijd. Er zijn jaarlijks duizenden inzendingen voor de prijs.

Het is niet de eerste keer dat Boden hoge ogen gooit op het internationale toneel. Eerder al won hij diverse prijzen en stelde hij zijn werk tentoon in galeries en musea in Nederland, Griekenland en de Verenigde Staten. Met de foto die hij naar Parijs stuurde, een afbeelding van een jongedame die voor een raam wacht op haar ridder, viste hij vorig jaar al een eervolle vermelding binnen bij de Chromatic Photography Awards.

Familiefoto

"De productie was een mooie samenwerking met mijn vrouw en dochters," zegt Boden. "Dochter Dunja was het model, dochter Sarah deed de make-up en mijn vrouw Sylvia regelde de styling van de set. Eigenlijk ook een soort familiefoto, maar dan deels achter de schermen."

In het dagelijks leven werkt Look als fotograaf voor bedrijven, gemeenten en evenementen, maar verhuurt hij zichzelf ook als tekstschrijver en timmerman. "Ik hou erg van de afwisseling, daarom doe ik verschillende dingen. Zo nu en dan wil ik ook even vrij werk maken, zonder deadline of commercieel doel. En dat zijn dan dit soort foto's die ik opstuur naar wedstrijden. Je weet nooit hoe een jury kijkt, dus alleen al zo'n eervolle vermelding is leuk om te ontvangen."



Door Internetredactie Omroep Archipel