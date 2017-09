Flakkeese papierinzamelaar straks zonder werk

De papierinzamelaar en zijn zeecontainer verdwijnen uit het straatbeeld. Want als straks elke Flakkeeënaar een eigen papiercontainer heeft, mag oud papier niet meer op straat worden aangeboden en verzameld.

Magchiel Huijer uit Den Bommel is zo'n 'papierhamsteraar'. Hij is vrijwel dagelijks te vinden bij het speelpleintje in het dorp. De Bommelaars plaatsen daar hun oude kranten, papier en verpakkingen ongesorteerd in een kleine krat naast een zeecontainer. Huijer scheurt en sorteert het materiaal net zo lang tot de container bomvol zit.

Blauwe papierbak

Eind oktober 2017 stopt hij ermee. Dan krijgt het dorp blauwe papiercontainers aan huis. Paar andere dorpen op het eiland hebben ze al. De komende maanden krijgt ook de rest van Goeree-Overflakkee een blauwe inzamelingsbak aan huis. De gemeente verwacht dat met de nieuwe aanpak meer mensen papier gaan scheiden van het restafval. Dat is beter voor het milieu, geeft minder overlast en levert de dorpsvereniging, kerk of school meer geld op.

Gezondheid speelt parten

Magchiel Huijer heeft vrede met de maatregel. "Ik doe dit werk al meer dan 25 jaar. Ik zou het waarschijnlijk niet veel langer volhouden. Mijn gezondheid speelt me parten. Sinds een paar jaar krijg ik daarom ook assistentie van Wout Melissant, een iets jongere vrijwilliger."

De plaatselijke fanfare is maar wat blij met de mannen. Door hun werk heeft de muziekvereniging jaarlijks een paar duizend euro extra opbrengst. Huijer heeft ze al gekscherend gezegd ze alvast een lintje voor hem kunnen aanvragen. En voor zijn vrouw een bloemetje mogen bestellen. "Ik doe dit werk immers al zo lang."

Extra werk

Als de zeecontainer straks verdwijnt, dan heeft de jeugd weer vrij spel bij het speelpleintje. De wat oudere kinderen gooien nu nogal eens het papier in het rond of rijden met skelters tegen grote kartonnen dozen aan. Daar heeft de inzamelaar flink extra werk aan. "En zeg er maar eens wat van tegen die jeugd. Dan krijg je een grote bek terug."

En toch gaat hij het inzamelen straks missen. Thuis tussen de geraniums zul je hem niet vinden. Magchiel Huijer: "Ik ga mijn postzegelverzameling op orde brengen. En ik heb mijn tuin nog te onderhouden. Blijven bewegen is belangrijk!"