Flakkeese steun helpt Oegandese wielrenster op weg

Een toevallige fietstocht in Oeganda veranderde het leven van de 23-jarige wielrenster Marcline Awuor. Dankzij de Nederlandse fietsliefhebber Jan Plant, die in Dirksland hulp regelde voor een professionele racefiets, ligt een internationale carrière binnen bereik.

Jan ontmoette in september 2025 in Oeganda Marcline tijdens een gezamenlijke fietstocht met de Kampala Cycling Club. De ontmoeting vond plaats tijdens een reis door Oeganda, waar Plant samen met een vriend niet alleen wilde mountainbiken, maar ook kennis wilde maken met het land en lokale initiatieven. De kennismaking leidde tot een samenwerkingsproject dat Awuor moet helpen om zich verder te ontwikkelen als topsporter.

Plant bezocht in Oeganda onder meer het Bwindi Community Hospital en de Kampala Cycling Club. Die club zet fietsen in om meisjes sterker en zelfverzekerder te maken. Plant en zijn reisgenoot doneerden fietskleding, onderdelen en geld aan de club. In ruil daarvoor fietsten zij samen met acht jonge vrouwen en hun trainer door het land.

Kennismaking

Tijdens een van die ritten fietste Plant naast Marcline, die in 2025 derde werd op het Oegandese nationale kampioenschap. Awuor fietst pas twee jaar en combineert de sport met haar werk als bakker. Haar materiaal was zichtbaar verouderd. Plant en zijn vrouw besloten haar te ondersteunen met een nieuwe racefiets, sportvoeding en professionele begeleiding.

Via trainer Jamie van Rijswijk werd contact gelegd met fietsenbouwer Velopro in Dirksland. Met hulp van eigenaren Cornelis Bakker en Piet Fase kreeg Awuor een nieuwe fiets, geschikt voor zowel training als wedstrijden. Velopro sponsorde een groot gedeelte van de professionele fiets.

In december 2025 reisde Awuor voor het eerst naar Nederland. Daar maakte zij kennis met haar nieuwe fiets en onderging zij een fysieke test. Sindsdien wordt zij op afstand begeleid door haar trainer. Ook kreeg zij voedingsadvies, aangepast aan de producten die in Oeganda beschikbaar zijn.

Rolmodel voor meisjes

Terug in Oeganda is Awuor intensief aan het trainen. Haar ontwikkeling krijgt aandacht via sociale media en binnen de wielerwereld. Er wordt inmiddels gekeken naar deelname aan internationale trainingskampen en wedstrijden in 2026. Awuor wil daarnaast een voorbeeld zijn voor andere meisjes in Oeganda. Dankzij de financiële steun kan zij zich nu vooral richten op haar sport, terwijl haar bakkerij dient als vangnet. Het doel is dat zij binnen één tot twee jaar aansluiting vindt bij een professioneel wielerteam.

Door Internetredactie Omroep Archipel