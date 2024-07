Flamingo's nu al terug in het Grevelingenmeer

Er zitten al tientallen flamingo's in het Grevelingenmeer bij Battenoord. Dat is een slecht teken, want normaal komen ze pas in de winter, vanaf september tot april, in grotere getalen hier. Het betekent dat ze niet zo'n sterk broedseizoen hebben gehad.

Dat vertelde Merijn Loeve van Staatsbosbeheer dinsdagochtend 30 juli 2024 aan Omroep Zeeland. Iedere winter strijken er rond de 70 flamingo's neer in het Grevelingenmeer. Volgens de boswachter is het een ideale plek, waar de roze vogels al veertig jaar komen. Er is genoeg voedsel te vinden en het water bevriest niet snel.

Broedseizoen

Rond deze tijd zijn er altijd al enkele flamingo's, omdat de flamingo's die nog niet broeden altijd hier blijven. Dit jaar groeperen ze echter veel vroeger dan normaal. Volgens de boswachter hebben ze een apart broedseizoen. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de andere flamingo's eerder teruggekomen zijn uit Duitsland, waar ze normaal broeden. Bij het broedterrein daar was het hoog water en daarom konden ze er niet goed komen. Het gevolg is dat er maar zes kuikens geboren zijn, waarvan er maar drie hebben overleefd, ook omdat er een vos langs is geweest. Dat heeft ervoor gezorgd dat de flamingo's van de leg zijn geraakt, vermoedt Loeve.

Het vreemde broedseizoen is waarschijnlijk de reden dat de flamingo's al in grotere getalen terug zijn. Wat er volgend jaar gebeurt, is nog niet te voorspellen. Wel is het belangrijk om afstand te houden en de vogels met rust te laten. Vanaf de dijk bij Oude-Tonge zijn ze meestal het beste te zien.



Door Linda van der Klooster