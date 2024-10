Flinke ravage door botsing tussen bestelbus en tractor

Woensdagavond 9 oktober 2024 is er een flinke ravage ontstaan op de Aardrijkswal in Dirksland. Een bestelbus en een tractor kwamen met elkaar in botsing op de parallelweg langs de N215, ter hoogte van de watertoren.

De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De bestuurder van de bestelbus kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten. Hij werd ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel