Flinke stroomstoring treft 2.500 adressen op Goeree-Overflakkee

Maandagmiddag 8 juli 2024 was er een stroomstoring op Goeree-Overflakkee. Ongeveer 2.500 adressen zaten zonder elektriciteit. De storing begon om 11:45 uur en werd veroorzaakt door problemen in een verdeelstation.

De getroffen adressen bevonden zich in Sommelsdijk en Middelharnis. Netbeheerder Stedin stuurde monteurs om de problemen op te lossen. Dankzij hun inspanningen was de stroomstoring even voor 13:00 uur verholpen en hadden alle getroffen adressen weer elektriciteit.



Door Internetredactie Omroep Archipel