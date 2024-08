Fluzi nu op film te zien in Streekmuseum

In het jaar 1964 legden mede de gebroeders Boomsma filmbeelden vast van Goeree-Overflakkee. Nu, zestig jaar later, brengt Delta Video Produkties uit Stad aan 't Haringvliet deze en andere unieke beelden en foto's tot leven in een FLUZI-film in opdracht van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. FLUZI staat voor Flakkee uit zijn isolement, 60 jaar geleden.

Deze film biedt een zeldzaam kijkje (met zelfs sommige beelden in kleur) in het verleden van ons eiland. Met een scherp oog voor detail zoomt de camera in op de landbouw en mechanisatie. Je ziet de Haringvlietbrug verrijzen. Van toegewijde landarbeiders uit de jaren 60, tot zorgeloze vakanties in Ouddorp.

Een eiland in transitie

De FLUZI-film vangt de essentie van een tijdperk waarin Goeree-Overflakkee nog een eiland was. De boot naar Hellevoetsluis zat vol met auto's, en de horizon was begrensd door water en lucht. Het was een tijd van verandering, van bruggen slaan tussen land en water, van vooruitgang en nieuwe mogelijkheden.

We zien de eerste vrachtwagen de brug over rijden met achterin leden van muziekvereniging Sempre Crescendo! Unieke beelden uit het nationale archief van Beeld en Geluid in Hilversum.

Streekmuseum

De film is te zien in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. Het is er heerlijk koel en onder het genot van een kopje koffie of glas water zijn er diverse filmpjes in het museumcafé te bekijken. Het museum aan de Kerkstraat is dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13:30-16:30 uur.

De film over de bouw van de Haringvlietbrug en het FLUZI-feest duurt 12 minuten en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Goeree-Overflakkee.



Door Internetredactie Omroep Archipel