Fly-by met gevechtsvliegtuigen tijdens Dutch Grand Prix

Op zondag 31 augustus 2025 verzorgen gevechtsvliegtuigen een fly-by boven het circuit van Zandvoort. Dit gebeurt tijdens de pre-raceshow van de Formule 1 Dutch Grand Prix. Omstreeks 14:10 uur werden 5 gevechtsvliegtuigen boven Goeree-Overflakkee waargenomen.

Volgens een woordvoerder van vliegbasis Volkel vinden de vliegbewegingen plaats tussen 12:00 en 16:00 uur.

Door Internetredactie Omroep Archipel