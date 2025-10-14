Ongeval met twee voertuigen op de N215

Dinsdag 14 oktober 2025 is rond het einde van de middag, omstreeks 17:25 uur, een aanrijding gebeurd op de N215 tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge.

Op de kruising met de Groeneweg ging het mis toen twee voertuigen met elkaar in botsing kwamen. Hulpdiensten, waaronder een ambulance en de politie, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Een van de bestuurders is door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

Het verkeer ondervond enige hinder door het ongeval. Vanuit Middelharnis moest het verkeer via de Groeneweg omrijden, terwijl de weg vanuit Nieuwe-Tonge wel begaanbaar bleef. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde voertuigen afgevoerd, waarna de weg weer werd vrijgegeven.

Door Internetredactie Omroep Archipel