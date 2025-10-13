Menselijk bot en andere opvallende vondsten op strand Kwade Hoek

Op het strand van de Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee zijn onlangs verschillende opmerkelijke vondsten gedaan. Natuurgids en strandjutter Geert Faasse trof onder meer een menselijk bot aan, dat inmiddels is overgedragen aan de politie. Daarnaast werden ook andere opvallende objecten gevonden, zoals een kinderschoen, een urn en een Nederlandstalig exemplaar van Mein Kampf.

Door Ron Broekhart

De politie bevestigt dat het om menselijk materiaal gaat, maar doet verder geen uitspraken over de vondst, uit respect voor mogelijk betrokken nabestaanden. Volgens Faasse is het bot waarschijnlijk niet ouder dan honderd jaar. “Het kan afkomstig zijn van drenkelingen, iemand van de Watersnoodramp in 1953 of misschien een vliegenier uit de Tweede Wereldoorlog. Je weet nooit de oorsprong van dergelijke botten. Er wordt daarom DNA-onderzoek gedaan om eventuele nabestaanden te kunnen achterhalen,” vertelt Geert Faasse in zijn schuur, die dienstdoet als Educatiecentrum van Het Groene Strand Goeree-Overflakkee.

Asverstrooiing

Op het strand spoelen niet alleen menselijke resten aan, maar ook kleding en schoeisel. “Met name leer blijft lang intact, zoals een kinderschoentje dat we onlangs hebben gevonden. Ook daarvan is de herkomst onduidelijk,” aldus Faasse. “Wat betreft menselijke resten vind je soms ook andere dingen die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld een urn van een asverstrooiing. Als de pot geen emotionele waarde heeft, wordt die vaak lukraak in de bosjes gedeponeerd, met kunstbloemen en al.”



Mein Kampf

Van andere voorwerpen is het onduidelijk hoe en waarom ze in zee zijn beland. “Je vindt ook hele rare dingen die zijn aangespoeld,” vertelt Faasse. “Ik heb van een collega een boek gekregen: een Nederlandse versie van Mein Kampf van Hitler. Hoe dat in het water terecht is gekomen, weet ik niet. Ik kan maar één ding verzinnen: na een asverstrooiing van een oude opa die vroeger NSB’er was, heeft de familie waarschijnlijk gedacht: gooi dat boek er ook maar gelijk achteraan.”

