Fons Kern sluit winkel na 45 jaar

Op 31 augustus 2023 trok Fons Kern de deur van zijn juwelierszaak, op D’n Diek in Middelharnis, voorgoed achter zich dicht. Na een uitgebreide periode van opheffingsuitverkoop is de sluiting nu een feit. Om gezondheidsredenen komt daarmee een einde aan een sprankelend Flakkees familiebedrijf met een lange, lange geschiedenis.

Oudste winkel van het eiland

De zaak is opgericht in 1870 door Wilhelm Kern. Hij was de oom van Johannes Kern; de opa van Fons. De winkel ging vervolgens over van generatie op generatie. Met een geschiedenis van maar liefst 153 jaar is deze juwelierszaak de oudste winkel op Goeree-Overflakkee. Daarom met recht te omschrijven als een ‘unieke parel’ binnen de Flakkeese detailhandel.

Klant is koning

Als ondernemer en winkelier, ging het Fons Kern niet alleen maar om het draaien van omzet. Natuurlijk wilde hij er een goede boterham aan verdienen. Maar het was voor hem niet zomaar een baan. De winkel was zijn leven en de klant was koning! Kern Juweliers gebruikte niet voor niets de slogan: 'Een zaak van kwaliteit, service en vertrouwen'. En Fons maakte dit ruim 45 jaar meer dan waar.

Vakkundige reparaties

Ook stond Fons Kern bekend om zijn jarenlange ervaring met het repareren van dierbare erfstukjes en sieraden voor dagelijks gebruik. Was er een probleem met je favoriete horloge, armband, ketting of broche... dan stapte je bij Kern binnen.

Fotografie als verbindende factor

Behalve een goed advies, ruime keuze in kwaliteitsproducten en prima service en reparatie, was er ook vaak een wederzijdse persoonlijke belangstelling tussen winkelier en klant. En niet te vergeten kon je in de winkel wonderschone foto’s zien hangen die door Fons zelf waren gemaakt. Deze fotografie leidde meer dan eens tot leuke gesprekken en zelfs vriendschappelijke contacten.

Trouwe klantenkring

Door de jaren heen wisten veel Flakkeeënaars (maar óók mensen van 'de overkant') de winkel van Fons te vinden. Klanten kochten er gouden en zilveren sieraden, trouwringen, geboortegeschenken en natuurlijk bekende merken horloges. Maar ook moderne stalen en leren sieraden behoorden tot het vaste assortiment van Kern Juweliers. Door zijn service en vakkundigheid wist Fons een trouwe klantenkring te vergaren.

Prachtige tijd

Fons Kern dankt al zijn klanten voor het vertrouwen dat zij hem in al die jaren hebben gegeven. "Ik ga mijn winkel, mijn medewerkers en mijn klanten enorm missen! Maar ik kijk met een tevreden en dankbaar gevoel terug op een prachtige tijd."



