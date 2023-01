Foodtruck in brand bij Oude-Tonge

De brandweer is donderdag 26 januari 2023 uitgerukt naar de Capelleweg in Oude-Tonge. Op de carpoolplaats stond een foodtruck in brand. De melding kwam omstreeks 17:20 uur binnen.

Brandweerlieden hebben de brand snel onder controle kunnen krijgen maar de foodtruck niet meer kunnen redden. Er zijn geen gewonden gevallen.