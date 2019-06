Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te symboliseren. Beide forten hebben nu een kanon waarmee ze net als vroeger het Volkerak bestrijken.

Geschiedenis forten

Fort Sabina en Fort Prins Frederik zijn twee forten die rond 1810 door de Fransen zijn aangelegd ter verdediging van het Volkerak. Ze werden tegenover elkaar op het smalste deel van het Volkerak aangelegd. Zo kon de doorvaart van schepen verhinderd worden. Het schootsveld omvatte het hele wateroppervlak. De polders achter het fort konden onder water gezet worden.

Beide forten zijn gebouwd in een vijfhoek met in het midden een omgrachte geschutstoren. De geschutstoren van Fort Prins Frederik is groter dan Fort Sabina. Beide forten zijn later nog verder uitgebreid om meer soldaten te herbergen. Er kwamen bunkers, geschutsopstelplaatsen, kruithuizen en kazernegebouwen bij. Alles werd afgedekt met een grondlaag ter bescherming. Beide forten maken onderdeel uit van de Stelling van Willemstad en de Zuiderwaterlinie.

Kanon

Het kanon dat door Fort Sabina is geschonken aan Fort Prins Frederik is een replica van een Obusier de 6 Pouces kanon op ware grootte. Deze kanonnen werden gebruikt om zeilen van schepen stuk te schieten en werden door de Fransen gebruikt bij het beleg van Willemstad in 1793. Mogelijk hebben dit soort kanonnen op de geschutstoren van Fort Prins Frederik gestaan. Het kanon weegt 120 kilogram een staat op een betonnen onderstel.

Waterpoortweekend

De gemeenten Goeree-Overflakkee en Moerdijk, waarin de forten liggen, werken met andere overheden samen in Waterpoort. Donderdag 13 juni vond de start van het Waterpoortweekend 2019 plaats op Fort Sabina. Fort Prins Frederik kon dit jaar niet deelnemen aan het Waterpoortweekend, omdat momenteel een deel van het fort wordt gerestaureerd. Om het fort toch te betrekken, heeft ‘zuster’ Fort Sabina dit moment gekozen om een replica-kanon te overhandigen.