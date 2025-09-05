Fort Prins Frederik verandert in zendstation op Open Monumentendag

Fort Prins Frederik is op zaterdag 13 september 2025 niet alleen open voor bezoekers tijdens Open Monumentendag, maar vormt ook het toneel van een bijzonder radioproject. Twee radioliefhebbers, zogenoemde radiozendamateurs, zullen er die dag live verbindingen maken met andere forten en radiostations in binnen- en buitenland.

Bezoekers kunnen van dichtbij zien hoe deze vorm van communicatie werkt. De deelnemers gebruiken hun eigen apparatuur om via radiosignalen contact te leggen met andere mensen die dezelfde hobby delen. Daarbij maken ze gebruik van een tijdelijke herkenningscode die specifiek is toegewezen aan dit evenement: PA25FPF, een verwijzing naar de locatie Fort Prins Frederik.

Amateurs met een vergunning

Radiozendamateurs zijn hobbyisten die zich verdiepen in draadloze communicatie. Ze bouwen of gebruiken hun eigen apparaten om zonder tussenkomst van internet of telefoonnetwerken contact te leggen met anderen, soms op grote afstand. In het verleden speelden zij ook een belangrijke rol tijdens noodsituaties. Tijdens de watersnoodramp van 1953, bijvoorbeeld, hielpen zij met het onderhouden van contact tussen getroffen gebieden, omdat andere communicatiemiddelen toen niet meer werkten. Om deze hobby te mogen uitoefenen, moeten deelnemers een examen afleggen en een vergunning krijgen. Ze mogen alleen gebruikmaken van vooraf vastgestelde radiofrequenties en zijn verplicht om zich tijdens elk gesprek te identificeren met een persoonlijke code.

Demonstratie

Tijdens het evenement in Ooltgensplaat geven de aanwezige radiozendamateurs uitleg over hun apparatuur en de manier waarop zij te werk gaan. De demonstratie maakt onderdeel uit van de landelijke Open Monumentendag, waarbij jaarlijks duizenden monumenten voor het publiek worden opengesteld. Meer informatie is te vinden op veron.nl, vrza.nl, of via dares.nl, een organisatie die zich bezighoudt met noodcommunicatie.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel