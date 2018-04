Fotowedstrijd P10: € 2.500 voor beste plattelandsfoto

De P10 daagt fotografen uit te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is. Het netwerk van grote plattelandsgemeenten bestaat 10 jaar en geeft met deze fotowedstrijd een bijzondere invulling aan de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs. De fotograaf die het energieke platteland het best vastlegt, wint de prijs en krijgt € 2.500. Met de mooiste inzendingen stelt de P10 een tentoonstelling samen. Inzenden kan tot 1 mei.P10-voorzitter en burgemeester van de gemeente Opsterland Ellen van Selm: "De P10 zet zich al tien jaar in voor een vitaal en levendig platteland. De uitdaging van deze wedstrijd is de schoonheid vast te leggen op een foto."

Voorwaarden & aanmelden

De Henk Aalderink-prijs is in het leven geroepen om aan Nederland te laten zien wat er allemaal op het platteland gebeurt. Dit jaar vult de P10 dit in met deze fotowedstrijd.

De foto's (in kleur of zwart-wit) moeten aansluiten bij de doelstelling van de Henk Aalderink-prijs, recent gemaakt zijn en de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen. Iedereen mag meedoen, zowel amateur- als professionele fotografen. Uitgebreide informatie over de fotowedstrijd is te vinden op www.p-10.nl.

Tentoonstelling, jury en prijsuitreiking

Op 20 juni 2018 maakt de jury bekend wie de winnaar is. Dit gebeurt tijdens de zomersessie van de P10 in Bronckhorst. Daar is ook de tentoonstelling te zien die de P10 samenstelt met de mooiste ingezonden foto’s. De jury bestaat uit Bettina Bock (Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord- Nederland), Roos Glastra (winnaar van de Henk-Aalderinkprijs 2017) en Kees van de Veen (professioneel fotograaf en meervoudig winnaar van de Zilveren Camera).

P10

In 2008 startte de P10 met tien grote plattelandsgemeenten om de schoonheid, dynamiek en vraagstukken van het platteland onder de aandacht te brengen. Inmiddels zijn er 17 gemeenten uit verschillende provincies, waaronder Goeree-Overflakkee aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en zorgen ervoor dat de stem van het platteland gehoord wordt. De P10 werkt samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisaties. Ellen van Selm: "Ons platteland bruist, het is er levendig en daardoor ontstaan vernieuwende initiatieven en ideeën. Dat is ontzettend mooi én ook hard nodig voor de toekomst." De P10 heeft een strategische agenda waarin de positie van het platteland in het oplossen van de vraagstukken van Nederland wordt uitgewerkt. Een aantrekkelijk en vitaal platteland is van belang voor de duurzame toekomst van geheel Nederland.

Voorgaande prijswinnaars

Voorgaande jaren werd de Henk Aalderink-prijs uitgereikt aan inspirerende leefbaarheidsprojecten en -initiatieven. In 2017 won het dorp Witteveen met het project Naoberschap. In 2016 ging de prijs naar het project Wijnjewoude Energie Neutraal.