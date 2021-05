Fotowedstrijd voor inwoners van Dirksland, Herkingen en Melissant

De blauwe Dino van Delta Fiber is een opvallende verschijning. Eerder stond een metershoog exemplaar in Oude-Tonge en in Dirksland. De kleine versie van de Blauwe Dino heeft zich op drie verschillende plaatsen laten zien. Namelijk in Dirksland, Melissant en Herkingen. Ben je inwoner van een van deze plaatsen en kan je vertellen waar de Dino is gemaakt?

Klik hier om je antwoord in te sturen en kans te maken op 50 euro. FlakkeeNieuws en Delta Fiber geven gezamenlijk maar liefst 3x 50 euro weg! De actie duurt tot 10 mei 2021. De winnaars worden bekendgemaakt in de uitzending van FlakkeeNieuws Live op maandagavond 10 mei 2021 tussen 19:00 - 20:00 uur.