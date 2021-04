Frontale aanrijding op de N215 nabij Oude-Tonge

Op de N215 tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge heeft maandagmiddag 19 april 2021 een ongeval plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een personenauto. De voertuigen botsten frontaal op elkaar. Meerdere hulpdiensten waaronder de traumaheli werden opgeroepen.

Er raakte een persoon zwaargewond, hij zat in de personenauto. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen.