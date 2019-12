Op de Langeweg in Ooltgensplaat zijn in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 november 2019 omstreeks 02:00 uur twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de kruising met de Oudelandsedijk. Volgens een woordvoerder van de politie had een van de bestuurders gedronken. Hij is direct overgebracht naar het politiebureau.

Een persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, hij hoefde niet naar het ziekenhuis.