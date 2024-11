Frontale botsing tegen betonblokken op N215 bij wegwerkzaamheden

Aan het einde van de middag van dinsdag 12 november 2024 heeft zich rond 17:30 uur een eenzijdig ongeval voorgedaan op de N215 bij Nieuwe-Tonge, ter hoogte van de wegwerkzaamheden die daar momenteel plaatsvinden. Het incident gebeurde op de tijdelijke kruising die is aangelegd vanwege deze werkzaamheden, waar betonblokken als barrière zijn geplaatst.

Een auto is daar frontaal op de betonblokken gereden. De bestuurster kon zelfstandig de auto verlaten. De bijrijder, een man, is geholpen door de brandweer. De bijrijder is door het ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.



Door Internetredactie Omroep Archipel