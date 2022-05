Funtastic Casino in Ouddorp overvallen

Funtastic Casino in Ouddorp is in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 mei 2022 overvallen. Volgens de politie kwamen de overvallers rond 00:30 uur binnen en bedreigden ze het personeel.

De overvallers droegen bivakmutsen en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Niemand raakte gewond bij de overval. Er zijn nog geen personen aangehouden, de politie doet onderzoek