Ga deze zomer het water op met Expeditie Haringvliet

Een dagje ontspannen op stap met het gezin of samen de rust opzoeken? Ga deze zomer het water op met Expeditie Haringvliet. Nieuw dit jaar zijn rondvaarten vanuit verschillende dorpshavens. Een extra mogelijkheid om ontspannen het Haringvliet te beleven.

Fietsers en wandelaars kunnen van 10 juli tot 6 september 2021 op één van de twee schepen stappen om over te varen tussen Hellevoetsluis, Stellendam, Middelharnis, Tiengemeten, Willemstad en Nieuwendijk.

Aan boord

Aan boord van de Heicondias of de Linquenda II is het vanaf het water genieten van al het moois dat het Haringvliet te bieden heeft. Spot bijvoorbeeld een lepelaar tijdens de vaart en geniet van de koelte op het water. De schippers zijn gastheer en kunnen u van alles vertellen over de flora en fauna van het gebied.

De fiets mag mee aan boord, zodat u ook fietsend de omgeving kunt verkennen. Het Haringvliet is zo onderdeel van uw route. Ook is het bij verschillende tussenstops mogelijk om een fiets te huren of gebruik te maken van een ander vervoermiddel. Denk bijvoorbeeld aan één van de zomertreintjes in Middelharnis en Hellevoetsluis waar u gratis gebruik van mag maken voor vervoer van en naar het centrum.

Dagje uit

Naast de bijzondere vaar- en natuurbeleving is Expeditie Haringvliet voor toeristen en inwoners van de omliggende gemeenten vooral een dagje uit. Een dagje shoppen, culturele bezienswaardigheden bezoeken of een terrasje pakken in Hellevoetsluis, Middelharnis of Willemstad. Of genieten van de natuur op Tiengemeten, met de grote natuurspeelplaats en voor de allerkleinsten het Ukkie-eiland. Ook het leefgebied van de bever kan hier onder begeleiding van een boswachter bekeken worden. In Stellendam is het mogelijk om zeehondenopvang A Seal en het vogelobservatorium ’t Tij te bezoeken. Kortom, voor ieder wat wils!

Rondvaarten

De rondvaarten zijn nieuw dit jaar en bieden de mogelijkheid om nog meer natuur op het Haringvliet te beleven. Wat denkt u van een rondvaart rondom Tiengemeten, eiland Bliek en de Ventjagerplaat vanuit Stad aan ’t Haringvliet, een rondvaart tijdens zonsondergang vanuit Nieuwendijk of een sluis- en vogeltocht vanuit Willemstad. De Heicondias vaart vanuit Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwendijk of Willemstad. De Linquenda II heeft rondvaarten vanuit Middelharnis of Hellevoetsluis. Een rondvaart duurt tussen de anderhalf en drie uur.

Expeditie Haringvliet

De vaarverbinding over het Haringvliet is in 2016 ontstaan als activiteit van het Droomfondsproject Haringvliet met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en de provincie Zuid-Holland. Vanaf 2018 ligt de organisatie en steun van Expeditie Haringvliet in handen van de omliggende gemeenten (Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Moerdijk). Jaarlijks maken vele mensen gebruik van de recreatieve vaarverbinding.

Meer informatie

Aan boord wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen met betrekking tot corona, er wordt 1,5 meter afstand gehouden. Kijk voor meer informatie over onder meer vaartijden, tarieven en tickets op www.expeditieharingvliet.nl.