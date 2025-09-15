GAAN is de nieuwe naam voor lokale politieke partij VKGO

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) presenteert met trots een nieuwe naam: GAAN. De partij kiest bewust voor een korte, krachtige naam die staat voor beweging, verbinding en vooruitgang op Goeree-Overflakkee. Met GAAN wil de partij uitstralen waar zij voor staat: daadkrachtige actie samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Fractievoorzitter Ellen Nijssen: “We blijven een partij met één heldere roeping: het belang van het eiland en zijn inwoners. GAAN is voor ons meer dan een naam; het is een belofte aan de gemeenschap. Samen brengen we ons eiland in beweging.”

De naamswijziging markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van de partij. Daarbij bouwt GAAN voort op het stevige fundament van VKGO, dat bij de vorige verkiezingen als winnaar uit de bus kwam. De ervaring en inzet van de vertrouwde VKGO-leden blijft behouden en vormt samen met een frisse en brede groep nieuwe steunfractieleden de kracht van GAAN. “We combineren de kennis van ons eiland en de eilandelijke politiek met nieuwe energie en expertise. Zo blijven we diep betrokken bij lokale vraagstukken, maar met een blik vooruit,” aldus Nijssen.

Wie wil meebouwen aan een sterk, dynamisch eiland en een eerlijk, open en daadkrachtig gemeentebestuur, is van harte welkom bij GAAN via www.gaanvoorgo.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel