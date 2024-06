Gaslek zorg wederom voor gevaarlijke situatie

Een gaslek in Middelharnis heeft woensdag 19 juni 2024 voor een gevaarlijke situatie gezorgd in de Hoflaan. Een dag eerder vond eenzelfde incident plaats aan de Boezemweg in Dirksland. In beide gevallen waren graafwerkzaamheden de oorzaak.

De brandweer rukte met spoed uit naar de Hoflaan om de veiligheid te waarborgen. De lekkage is voor nood afgedicht in afwachting van netbeheerder Stedin die de lekkage verder zal repareren.



Door Internetredactie Omroep Archipel