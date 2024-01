Gastlessen over lokale politiek op RGO

Fractievoorzitter Jos de Jonge en bestuurslid John Albrechts van de Lokale politieke partij Trots Op Goeree-Overflakkee hebben afgelopen week gastlessen verzorgd voor de leerlingen van Havo 4 en 5 en Atheneum 5 en 6 van het RGO College.

In verschillende sessies kregen de leerlingen uitleg over hoe de lokale politiek in zijn werk gaat, welke politieke partijen vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee en hoe de werkweek van een lokale politicus er uit ziet. Ook gingen de leerlingen zelf aan de slag. Ze gingen in groepjes dicussieren over mogelijke bestedingsdoelen voor de Enecogelden, een pot van miljoenen, die beschikbaar is na de verkoop van de Eneco aandelen in 2020.

Hoog op ‘het verlanglijstje' van de jeugd van 15 tot 18 jaar kwamen onder meer betere busverbindingen, een uitgaansgelegenheid op Goeree-Overflakkee voor jongeren, een nachtbus om na het uitgaan weer naar huis te kunnen reizen en een nieuw zwembad in combinatie met padelbanen, laser gamen en escape rooms ergens op Oost-Flakkee.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws