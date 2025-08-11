Gastouder als alternatief

Door de groeiende vraag naar goede, flexibele en betaalbare opvang is gastouderschap voor veel ouders een aantrekkelijk alternatief geworden. Gastouders bieden kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving, met persoonlijke aandacht en vaak aanvullende, ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Door Ron Broekhart

Met de camper eropuit

Een gastouder is een oppas die kinderen opvangt terwijl de ouders aan het werk zijn. Ze verzorgen de opvang in hun eigen huis en zijn, in overleg met de ouders, vrij om de dagindeling zelf vorm te geven. Gastouder Rosita Bestebreur uit Middelharnis kiest ervoor om veel met de kinderen naar buiten te gaan. “Ik heb een camper en ga altijd met de kinderen op pad. Wandelen, buitenspelen – we zijn veel onderweg,” vertelt ze. De camper is volgens haar ideaal om meerdere kinderen te vervoeren. De kinderen die Rosita opvangt, krijgen thuisonderwijs. Het lesprogramma wordt volledig door de ouders ingevuld. “Als gastouder heb ik geen rol in het onderwijs, maar ik ben wel een groot deel van de dag met hen bezig. In die tijd probeer ik leermomenten te creëren – maar niet zoals op school,” legt Bestebreur uit.

Thuisonderwijs

Het gastouderschap verschilt niet alleen van reguliere kinderopvang, maar ook duidelijk van formeel thuisonderwijs. Toch zijn beide vormen voor sommige ouders juist aantrekkelijk vanwege de kleinschaligheid en persoonlijke benadering. Vraagmoeder Britt van der Heijden vertelt: “Als je met kleine groepjes werkt of individueel lesgeeft, kun je je veel beter aanpassen aan de manier waarop een kind het beste leert. Daardoor leren ze sneller, en in minder tijd.”

Voor ouders zoals Van der Heijden spelen meerdere factoren een rol in de keuze voor gastouderopvang. “Ik vind de prestatiedruk in het reguliere onderwijs te hoog. Kinderen zitten daar vaak vast aan het leersysteem dat de overheid voorschrijft. Bovendien zijn de klassen veel te groot,” zegt ze. “Een kind moet vrij kunnen zijn en gewoon kunnen spelen.”

Ouders kunnen in veel gevallen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Voorwaarde is dat de gastouder voldoet aan de wettelijke eisen en is ingeschreven bij een gecertificeerd gastouderbureau.

