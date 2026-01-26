Gedeputeerde en wethouder brengen werkbezoek aan N215

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen en wethouder Henk van Putten hebben op woensdag 21 januari 2026 een werkbezoek gebracht aan de N215 bij Nieuwe-Tonge. Samen met Dorpsraad Nieuwe-Tonge en aannemer Mourik Infra BV is de voortgang van het traject bekeken.

De afgelopen jaren is door de verschillende partijen nauw samengewerkt. Ook het waterschap is hierbij betrokken omdat veel aansluitende wegen onder hun beheer vallen. Nu de gedeputeerde binnenkort naar een nieuwe functie vertrekt, is het voor de partijen een moment om stil te staan bij de samenwerking. Deze wordt door de partners prettig en resultaatgericht genoemd. Wethouder Van Putten: “De N215 is een belangrijke weg voor onze inwoners en ondernemers. Ik ben trots op wat we hier samen bereiken. Door goed samen te werken maken we het eiland veiliger en beter bereikbaar.”

De aanwezigen stonden stil bij de verdiepte ligging bij Nieuwe-Tonge. Deze aanpassing moet voor een veiligere verbinding tussen het dorp en de N215 zorgen. Ook was er aandacht voor de vervolgstappen. Zo staan er nog een fietstunnel bij Nieuwe-Tonge en een turborotonde met fietstunnel bij Middelharnis op de planning.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel