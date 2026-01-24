Kan waterstof aardgas vervangen in Stad aan 't Haringvliet?

Stad Aardgasvrij heeft opnieuw 6 miljoen euro aan rijkssubsidie ontvangen om een stevige stap vooruit te zetten en te laten zien dat het gebruik van waterstof in de bebouwde omgeving mogelijk is. Wethouder Petra ’t Hoen en kwartiermaker Bert den Ouden geven een update over het project.

“Stad Aardgasvrij is een hartstikke mooi project van de inwoners van Stad aan het Haringvliet zelf. Zij zijn al jaren bezig om te kijken hoe we in Stad aan het Haringvliet van het gas af kunnen”, vertelt wethouder Petra ’t Hoen. “Dat het kan, dat weten we al. Maar om het op te gaan slaan, dat is eigenlijk de truc. We gaan geen gas halen ergens uit Groningen. Wij moeten onze eigen opslag gaan creëren. Dat is het unieke in Stad.” Met een elektrolyser moet waterstof worden gemaakt. Dit wordt vervolgens dicht bij het dorp in de grond opgeslagen en gaat naar de huizen toe door de oude aardgasleidingen.

Opslag

Kwartiermaker Bert den Ouden geeft aan dat het beginprobleem was dat er geen opslag was. “Er was gerekend op een aansluiting op het landelijke waterstofnet waar een opslag aan vast zat. Dat landelijke waterstofnet komt hier voorlopig niet dus we moesten onze eigen opslag creëren.” De waterstofopslag vormgeven, noemt hij dan ook het belangrijkste wat hij heeft gedaan. Gekozen is voor een Duits concept. “Het is daar ontstaan omdat ze geen Groningenveld hebben. Wij gaan hem hier toepassen voor waterstof.”

De wethouder geeft aan dat het een complex project is dat Stad aan het Haringvliet overstijgt. “Wat wij doen, is natuurlijk uitproberen. Kan dit? Hoe kan dit? Wat is daarvoor nodig? Met het idee erachter: als dit werkt, dan is dat reuze interessant voor de rest van het eiland. Maar ook reuze interessant voor de rest van Nederland.”

Volgens Den Ouden moesten er nog dingen aan het initiatief worden aangepast. Naast het vinden van subsidies, is er ook aandacht besteed aan een back-up. Hiermee is het altijd zeker dat huizen verwarmd kunnen worden. “Er moest nog wel wat aan het project geklust worden, voordat het klaar zou zijn om te starten. Maar we zijn nu bijna daar”, is hij positief over Stad Aardgasvrij.

Als het niet lukt

De wethouder geeft aan dat het de kunst is om van de duurzaam opgewekte energie, ook duurzame warmte te maken. De opwek en de opslag moeten dichtbij elkaar plaatsvinden zodat er betaalbare warmte voor inwoners kan worden gegarandeerd. “Als het niet lukt, als er dingen niet veilig zijn, als de prijs niet betaalbaar is, dan gaat het ook gewoon niet door”, besluit de wethouder.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel