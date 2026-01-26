 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Tijdelijk hoger waterpeil in Ouddorp-west voor maaionderhoud

Het waterpeil in de sloten rond Ouddorp-West op de Kop van Goeree is tijdelijk omhoog gegaan. Op vrijdag 23 januari 2026 verhoogde Waterschap Hollandse Delta het water in de polder tussen gemaal Kilhaven en de Vrijheidsweg met ongeveer twintig centimeter.

Deze tijdelijke verhoging van het slootwater is nodig voor maaionderhoud aan de slootkant. Door het hogere water kan dit onderhoud varend worden uitgevoerd met een maaiboot. Dit is efficiënter en beter voor de oevers en akkers. Het maaien vindt maandag 26 tot en met woensdag 28 januari plaats. Op donderdag 29 januari 2026 wordt het waterpeil weer teruggebracht naar de normale stand.

Maandag 26 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

