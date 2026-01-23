Overvaller gezocht: beelden vrijgegeven van overval op de Tille

Een medewerkster van benzinestation De Tille aan de N59 bij Oude Tonge krijgt de schrik van haar leven, als ze op donderdagavond 11 december 2025 bezig is met afsluiten en schoonmaken. Het is even voor 20:00 uur als ze naar het magazijn loopt om wat te pakken. Als ze zich omdraait staat er plotseling een onbekende man achter haar.

Door Bureau Rijnmond

De man heeft een mes in zijn hand en spreekt een voor de medewerkster onbekende taal. Hij vult de twee bigbags die hij bij zich heeft met sloffen sigaretten en met shag. Als ze vol zijn vertrekt hij. De verkoopwaarde van de gestolen artikelen wordt geschat op vele duizenden euro’s, want alleen de sigaretten zijn al zo’n 15.000 euro waard.

De verdachte die een normaal postuur heeft is ongeveer 1 meter 70 lang en draagt die avond een zwarte bivakmuts met daar overheen een pet van de New York Yankees, waardoor alleen zijn ogen op de beelden zijn te zien. Verder draagt hij een zwarte jas en broek. Komt hij je, ondanks zijn vermomming, bekend voor? Waarschuw de politie.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



