Omwonenden bezorgd over mogelijke nieuwe schoollocatie in Middelharnis

Op maandag 26 januari 2026 vindt er in Het Rondeel een informatiebijeenkomst plaats over de nog te bouwen gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs in Middelharnis. In een brief aan mensen die in de omgeving wonen of werken, wordt gesproken over twee mogelijke locaties: (een deel van) het Concordiaveld en het braakliggende terrein aan de Boomgaardweg. In de omgeving van het Concordiaveld is hier onrust door ontstaan onder bewoners.

Door Connie Bestman

Gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met de schoolbesturen OOVI, CSG De Waard en Kindwijs aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gespecialiseerd Onderwijs. Binnen dit project wordt onderzocht hoe drie bestaande scholen voor speciaal basisonderwijs in Middelharnis in de toekomst in één gebouw kunnen worden gehuisvest. De huidige schoolgebouwen zijn verouderd en sluiten niet meer goed aan op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Door samen te werken op één locatie kan het onderwijs beter worden ingericht en kunnen leerlingen en ouders gebruikmaken van passende ondersteuning. Naast de scholen is het de bedoeling dat in het gebouw ook ruimte is voor een kinderdagopvang (Gemiva), kinderfysiotherapie GO, buitenschoolse kinderopvang Kibeo en een gymzaal.

Door een stuurgroep zijn de twee mogelijke locaties in Middelharnis voorgesteld. Deze worden onderzocht op onder andere ruimtelijke geschiktheid, verkeer en bereikbaarheid, effecten op de omgeving en de financiële haalbaarheid. Na afronding van het onderzoek wordt een voorkeurslocatie vastgesteld. Tijdens de bijeenkomst worden aanwezigen geïnformeerd over het project en het locatieonderzoek. Ook worden reacties, zorgen en aandachtspunten geïnventariseerd. Dit wordt betrokken bij de verdere afweging door de stuurgroep, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Ongerustheid

Omwonenden van de genoemde locatie bij het Concordiaveld zijn niet blij met deze mogelijke keuze. Op social media spreken zij nu al van onveilige verkeerssituaties in de Prinses Marijkestraat met auto’s en taxibusjes. De vrees is dat een groter schoolgebouw voor nog meer overlast zorgt. Inwoner van deze straat Peter Taale is in ieder geval van plan om naar de avond in Het Rondeel te gaan, net als een aantal van de naaste buren. “Het is niet alleen de verkeersdrukte, maar ook de parkeerproblemen en de daarbij horende problemen. Bijvoorbeeld een vuilniswagen die de bocht moeilijk kan halen of bezorgers die achteruit moeten omdat ze er niet langs kunnen. Dat komt niet alleen door de taxibusjes maar ook door auto’s van de leraren en leraressen. Er is gewoon te weinig parkeerruimte. “

Hij zegt dat de bewoners begrijpen dat de school ergens gebouwd moet worden, maar dat ze ongerust zijn over de gevolgen voor deze locatie. “Een nog grotere school betekent meer verkeer en meer taxibusjes. Maar er zijn ook vragen over wat er gebeurt met het oude schoolgebouw. Wordt dat afgebroken en worden er huizen gebouwd? Wordt het een opvang voor asielzoekers? Niemand die het weet. Dat zijn vragen die nu al onder de bewoners leven ondanks dat er nog niks besloten lijkt. Al hebben meerdere buren het idee dat de beslissing al lang is gevallen”, besluit hij.

