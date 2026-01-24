SRGO legt beloning interim-directeur uit na vragen uit de raad

Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2025 zijn vragen gesteld over de beloning van de interim-directeur van SRGO. Die vragen kwamen door verschillen tussen bedragen in de jaarrekening over 2024 en de verantwoording volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT is een wet die bepaalt hoeveel topfunctionarissen in (semi)publieke organisaties maximaal mogen verdienen. SRGO heeft uitgelegd hoe deze verschillen zijn ontstaan en hoe de beloning is vastgelegd.

Volgens SRGO is de jaarrekening 2024 opgesteld volgens de geldende regels. Een accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Volgens SRGO en de accountant geven de cijfers een juist beeld van de financiële situatie. Kleine verschillen hebben volgens hen geen invloed op de betrouwbaarheid van de jaarrekening.

WNT-verantwoording

In de WNT-verantwoording staat dat de interim-directeur in 2024 € 157.908,- exclusief btw heeft ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal gedeclareerde uren. De WNT schrijft voor dat alleen het totaalbedrag wordt vermeld en niet het afgesproken uurtarief.

Als het totaalbedrag wordt gedeeld door het aantal geregistreerde uren, komt dit uit op gemiddeld € 152,27 per uur. Volgens SRGO is dit geen afgesproken tarief, maar een berekening achteraf.

Uurtarief en btw

Uit de facturen blijkt dat het afgesproken uurtarief € 135,- exclusief btw was. Het verschil met het berekende gemiddelde komt volgens SRGO door de btw-regels. De organisatie kan niet alle betaalde btw terugkrijgen. Een deel van de btw telt daardoor mee als kosten.

Dit zorgt voor hogere totale kosten, maar verandert volgens SRGO het afgesproken uurtarief niet. Er zijn volgens de organisatie geen extra vergoedingen of toeslagen betaald.

Uren en verschillen

In 2024 zijn in totaal 1.037 uur geregistreerd. Twee uur zijn niet gefactureerd. Daardoor zijn 1.035 uur in rekening gebracht. De accountant heeft aangegeven dat dit verschil geen invloed heeft op de jaarrekening.

Het verschil tussen het bedrag in de WNT-verantwoording en het hogere bedrag in de jaarrekening wordt volgens SRGO verklaard door kosten voor een eerdere interim-directeur, kosten voor extern advies en een administratieve aanpassing door de accountant.

Volgens SRGO blijft de beloning van de interim-directeur binnen de wettelijke normen. De accountant heeft geen fouten of onregelmatigheden gevonden.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel