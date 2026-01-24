Nieuwe herleidbare pmd-zakken moeten afvalscheiding verbeteren

Tijdens de presentatie op donderdag 22 januari 2026 van het nieuwe grondstoffenbeleidsplan 2026 - 2030 zijn verschillende maatregelen genoemd om de hoeveelheid afval terug te dringen. Ook moeten inwoners worden gestimuleerd om het afval beter te scheiden. Om hieraan bij te dragen start er binnenkort een pilot met herleidbare pmd-zakken.

Door Connie Bestman

Op dit moment wordt gekeken naar de uitdagingen rondom privacy die deze pilot met zich meebrengt. Marianne Zegwaard van het RAD geeft aan dat dit juridisch getoetst wordt. “De pilot zal niet beginnen voordat dit goed is vastgelegd en geborgd.” De nieuwe pmd-zakken zijn voorzien van een code die bij een huisadres hoort. “Het idee is dat er series zakken bij mensen worden afgeleverd. En op een adres hebben al die zakken één unieke code. Die staat meerdere keren op die zak gedrukt.”

Straatbeeld

De herleidbare pmd-zak moet niet alleen stimuleren om beter te scheiden en geen producten in de zak te doen die er niet in horen. De bedoeling is ook dat de zakken niet meer te vroeg worden opgehangen, wat ten goede moet komen aan het straatbeeld. Op dit moment blijven afgekeurde zakken met een rood label nog minimaal een dag hangen voor een BOA ze alsnog meeneemt. Met de nieuwe zakken is herleidbaar van wie de zakken zijn. “We kunnen bewoners meer gericht aanspreken over wat we zien en vragen om het alsjeblieft beter te doen.” Dit alles moet bijdragen aan de vermindering van overlast in de openbare ruimte.

100 kilo restafval per persoon

De doelstelling van de gemeente is om in 2027 maximaal 100 kilo restafval per persoon te hebben, in 2030 moet dat getal naar 75 kilo gaan. En terwijl in 2027 72% van het afval beschikbaar komt voor recycling, moet dit percentage in 2030 oplopen naar 75%. Om naar deze aantallen toe te werken, heeft het RAD in samenwerking met de gemeente enkele punten gepresenteerd.

Mogelijke ondersteuningen voor een betere afvalscheiding zijn containers voor klein elektrisch afval die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Deze staan al in de Hoeksche Waard en hierin kunnen producten met een batterij, oplader of stekker worden gedaan. Hier vallen spullen als vapes, opladers, koptelefoons en gamecontrollers onder. Deze apparaten bevatten onder andere speciale metalen die belangrijk zijn om als grondstof te behouden en te recyclen.

Ook wordt gekeken naar een mobiele milieustraat in elke kern voor klein grof afval. Het moet een laagdrempelig punt zijn waar niet-bruikbare spullen heen kunnen die niet in de grondstofcontainer horen. Voorbeelden hiervan zijn (koeken)pannen, hard kunststof speelgoed, kapotte houten krukjes, serviesgoed en piepschuim. Uitgangspunt is dat de spullen in een grote boodschappentas passen.

Gratis gft-bakje

Andere punten zijn nieuwe scheidingsregels voor textiel en een bewaarbakje voor op het aanrecht waar schillen en etensresten in kunnen. Een groot deel van het restafval bestaat uit organisch keukenafval wat goed gecomposteerd kan worden. Het bakje moet hierbij helpen. Alle huishoudens krijgen eenmalig de mogelijkheid een gratis exemplaar op te halen bij de milieustraten.

Voor al deze ideeën zijn investeringen nodig. De woordvoerster van het RAD noemt bedragen van € 310.000 euro voor bijvoorbeeld de containers voor klein elektrisch afval en de bakjes voor gft. Daarnaast zijn er eenmalige projectkosten van € 140.000 euro. Voor de huishoudens van Goeree-Overflakkee zou dit een structurele stijging van twee euro per jaar betekenen. In 2026 en 2027 zou dit bedrag hoger liggen door de eenmalige projectkosten. “Maar wij hebben geen glazen bol. Kostenstijgingen zijn onvoorspelbaar dus die plus twee geldt op basis van de inzichten die we op dit moment hebben.”

Hogere kosten voor restafval

Een uiterst middel om beter te scheiden is een extra financiële prikkel. Op dit moment moet al betaald worden voor elke keer dat de container met restafval wordt geleegd, dit bedrag kan mogelijk worden verhoogd. “Je kan hiermee mensen weer het gevoel, de urgentie, geven om goed te scheiden en geld te besparen”, geeft het RAD aan. Ook kan eventueel worden gedacht aan een bedrag dat afhangt van het aantal kilo dat in een container wordt aangeboden. Deze maatregel is pas aan de orde na een tussenevaluatie begin 2028, als blijkt dat er extra prikkels nodig zijn.

Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie vroeg naar de balans tussen een hoger bedrag per geleegde container en het risico op afvaldumping, bijvoorbeeld in kleine prullenbakken voor hondenpoep. “De discussie gaat daar veel over. Wat is het risico op meer dumpingen en op het weglekken van stromen naar plekken waar je het niet wil”, wordt geantwoord door het RAD. De organisatie geeft aan dit in de gaten te houden met de gemeente en waar mogelijk maatregelen te nemen. Ondanks alle voorgenomen maatregelen is Marianne Zegwaard realistisch. “Alles is afhankelijk van het consumptie-, afdank- en scheidingsgedrag van de inwoners. Zij bepalen in grote mate hoever we kunnen komen in het verder terugdringen van de hoeveelheid restafval en in het inzamelen van zuivere grondstoffen."

Op de gemeenteraadsvergadering op donderdag 29 januari 2026 neemt de gemeente een besluit over de vaststelling van het Grondstoffenbeleidsplan Goeree-Overflakkee 2026-2030.

