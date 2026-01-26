Schoolkampioenen lezen voor in de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd

Op 21 januari en 4 februari 2026 vinden in Middelharnis de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats. Leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in de regio lezen daar voor uit hun favoriete boek. De kinderen, die al tot schoolkampioen zijn gekozen, strijden om een plek in de provinciale finale in Den Haag en uiteindelijk de landelijke finale. De jury beoordeelt de deelnemers op voorleesvaardigheid, tekstbeleving en presentatie.

De voorrondes worden gehouden in de bibliotheek van Middelharnis en trekken deelnemers van het hele eiland. Onder hen zijn Boaz van Zielst en Nina de Jong. Boaz vindt het spannend omdat het om heel Goeree-Overflakkee gaat en Nina merkt dat het publiek groter is dan op school. Beide kinderen bereiden zich op hun eigen manier voor: Nina oefent klemtonen met haar ouders en Boaz leest meerdere keren per dag voor aan zijn gezin en aan zijn opa en oma.

De jury let tijdens het voorlezen op verschillende aspecten. Dorien ’t Jong: “We kijken of het gekozen stukje duidelijk is voor de luisteraars, of het goed wordt ingeleid, of de intonatie klopt en of het tempo goed is. Sommige kinderen lezen regel voor regel in plaats van in zinnen, daar letten we ook op.”

De winnaar van de regionale ronde mag op woensdag 15 april 2026 deelnemen aan de provinciale finale in Theater Dakota in Den Haag. De landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd vindt in mei 2026 plaats.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel