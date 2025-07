Gedeputeerde Weverling bezoekt Maritiem Cluster Stellendam

Gedeputeerde Arne Weverling van de Provincie Zuid-Holland bezocht op vrijdag 18 juli 2025 het Maritiem Cluster in Stellendam. Het cluster, dat bedrijven en instellingen uit de visserij, scheepsbouw, jachtbouw, en toeleveranciers verenigt, speelt een cruciale rol voor zowel Goeree-Overflakkee als de regio daarbuiten.

Tijdens het bezoek sprak Weverling met ondernemers, gemeentelijke vertegenwoordigers en andere betrokkenen over de kansen en uitdagingen waarmee de sector te maken heeft. Wethouder Henk van Putten benadrukte de strategische waarde van het cluster voor de regio: “Stellendam heeft een uitstekende ligging met directe toegang tot de Noordzee, de internationale vaarroutes en het Rotterdamse havengebied. Dit maakt het cluster van essentieel belang voor voedselzekerheid, innovatie en verduurzaming van de maritieme sector. Echter, dit vraagt om voortdurende ondersteuning en samenwerking, ook op provinciaal niveau.”

Het gesprek tijdens het bezoek richtte zich op de huidige veranderingen in de wereld en de bijbehorende uitdagingen voor de sector. Tegelijkertijd werden er ook nieuwe mogelijkheden verkend. Door gezamenlijke inspanningen en versterkte samenwerking kunnen de kansen voor de maritieme sector optimaal benut worden.

Gedeputeerde Arne Weverling toonde zich enthousiast over de samenwerking in de regio: “Dit cluster is een voorbeeld van hoe innovatie, kennis en ondernemerschap elkaar versterken. Van visserij tot scheepsbouw, van jachtbouw tot onderwijs: de kracht van samenwerking is hier duidelijk zichtbaar. De belangen van het Maritiem Cluster Stellendam neem ik mee in mijn werk voor de versterking van het Zuid-Hollandse maritieme cluster.”

Tijdens het bezoek werd het nieuwe logo en de naam van het samenwerkingsverband onthuld: Delta Maritime Cluster. Het Delta Maritime Cluster zal zich richten op vijf speerpunten: bereikbaarheid, innovatie, onderwijs, samenwerking en profilering.

Voorzitter Hans Juch van het Delta Maritime Cluster sprak zijn tevredenheid uit over de provinciale steun: “Dit cluster is meer dan een haven of bedrijventerrein. Het is een ecosysteem van kennis, vakmanschap en innovatie. We zijn blij met de aandacht van de provincie en kijken uit naar een vervolg, want samenwerking is essentieel om onze ambities te realiseren.”

De gemeente Goeree-Overflakkee, het Delta Maritime Cluster en de Provincie Zuid-Holland hebben afgesproken de samenwerking voort te zetten, met als doel het maritieme cluster in Stellendam sterker en toekomstbestendiger te maken.

Door Internetredactie Omroep Archipel