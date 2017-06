Gedrukte gemeentegids alleen op aanvraag

De nieuwe gemeentegids van Goeree-Overflakkee is weer uitgegeven door Akse Media uit Den Helder. Zoals in februari al werd gepubliceerd, is de huis-aan-huis verspreiding van de gemeentegids vervallen. De gids is in beperkte oplage gedrukt, voor degenen die toch een papieren gids willen ontvangen.

Beperkte oplage

De redenen van de beperkte oplage zijn de besparing van papier, inkt en drukkosten, de toename van digitalisering, de beschikbare uitgebreide informatie op de website, het aanbod van gemeentelijke online-dienstverlening en de up-to-date gegevens in de digitale gemeentegids. De digitale versie van de gemeentegids is te vinden op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl/gemeentegids.

Gids toch ontvangen

Stelt u toch prijs op een papieren gemeentegids? Bel dan naar het algemene nummer van de gemeente: 14 0187 of stuur een e-mail naar info@goeree-overflakkee.nl, dan wordt de gids kosteloos toegezonden. Bij bejaardencomplexen en verzorgingshuizen worden gidsen neergelegd op een centraal punt.

Gids voor blinden en slechtzienden

De gemeentegids is ook gratis te bestellen in braille, grootlettertype en Daisy cd-rom. Ga naar de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.smartmap.nl/toegankelijk en kies de gewenste versie van de gids. Een digitale versie kunt u downloaden en een geprinte versie wordt per post verzonden, na het invullen van uw adresgegevens. U hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via nummer 14 0187.