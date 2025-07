Geen angst meer voor de tandarts

De nieuwe tandartspraktijk De Blauwe Tand in Oude-Tonge is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en volwassenen met angst. De praktijk biedt specialistische zorg, waaronder volledige orale rehabilitaties, in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Met de sluiting van de huidige tandartspraktijk in het dorp vervult de nieuwe tandartspraktijk ook een belangrijke regionale behoefte aan tandheelkundige zorg.

Door Ron Broekhart

Naaldfobie geen uitzondering

Tandartsangst is voor duizenden kinderen en volwassenen een realiteit. Bij de praktijk creëren ze een behandelomgeving waarin angst plaatsmaakt voor vertrouwen, en waarin zelfs de meest kwetsbare patiënt zich gezien en gehoord voelt. “Er zijn veel verschillende oorzaken voor angst voor de tandarts. Meestal komt het door een traumatische ervaring,” vertelt pedodontoloog Ahmed Melak Rakkadh, tevens directeur van de praktijk. “Veel mensen hebben ook een naaldfobie.” De praktijk van de uit Irak afkomstige Rakkadh maakt gebruik van diverse technieken, zoals de zogenoemde ‘tell-show-do’-methode. “Dat houdt in dat we eerst alle instrumenten uitleggen en laten zien, voordat we ook maar iets doen.”

Hypnose

Voor kinderen wordt ook een lichte hypnosetechniek toegepast. De assistentie leidt het kind af met een ‘balance-bird’, een speeltje in de vorm van een vogel die op de top van een vinger balanceert. “Kinderen met een beetje fantasie hebben daar baat bij,” aldus Rakkadh.

Verwijspraktijk

De nieuwe tandartspraktijk is een zogenoemde verwijspraktijk. Collega-tandartsen verwijzen patiënten door wanneer een specialistische behandeling, zoals algehele narcose, nodig is. Een van de vaste cliënten is Amy Doornhein, samen met haar zesjarige zoontje Mika. Ze volgden tandarts Ahmed al toen hij nog buiten Goeree-Overflakkee werkte. “Mika heeft een lastig gebit, vaak ontstekingen, en er moeten regelmatig kiezen worden getrokken of kronen geplaatst,” vertelt Amy. “Dan is het belangrijk dat er rustig en geduldig met hem wordt omgegaan. Ze hebben hier ook meerdere vormen van sedatie, waaronder algehele narcose als het nodig is.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.