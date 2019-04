Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019 kunnen bezoekers van de Grevelingendam en Kabbelaarsbank bij de Brouwersdam in het vervolg het gehele jaar rond gratis parkeren.

Stoppen met betaald parkeren is op initiatief van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De aanpassing is niet alleen prettig voor de gebruikers van de Grevelingen maar ook voor de plaatselijke (horeca)ondernemer(s).

Bestuurlijk Overleg en Grevelingenfonds

Uiteindelijk heeft het Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG) ingestemd met het afschaffen van het betaald parkeren, waardoor de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland de verordening parkeerbelastingen kunnen intrekken. Het BOG is een samenwerking tussen de eerder genoemde gemeenten, de Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer. Samen beheren ze het Grevelingenfonds dat na de liquidatie van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta is opgericht.

Parkeervoorzieningen

In 2017 kreeg Staatsbosbeheer de Grevelingen weer volledig in eigen beheer. Daarvoor was het gebied in erfpacht uitgegeven aan het voormalige Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. De parkeergelden zijn in een ver verleden door het recreatieschap in het leven geroepen, toen er nog onvoldoende parkeermogelijkheden- en voorzieningen waren. Het voormalige recreatieschap legde voor de gebruikers diverse voorzieningen aan, en om het te kunnen onderhouden werd het betaald parkeren ingevoerd.

Met de afschaffing van het betaald parkeren is de Grevelingen een breder toegankelijk gebied geworden.