Geen Eibaar eieren meer bij Jumbo Middelharnis

Jumbo Middelharnis heeft besloten te stoppen met de verkoop van Eibaar-eieren, zoals gemeld door eierboer Eibaar uit Den Bommel op hun eigen Facebookpagina.

Het filiaal van de Jumbo in Middelharnis valt rechtstreeks onder het hoofdkantoor in Veghel. Daar is besloten om te stoppen vanwege een 'nieuwe visie op de categorie eieren': "We gaan met het assortiment terug naar de basis met meer focus op ons huismerk," schrijft het hoofdkantoor.

Andere filialen van de supermarktketen, die worden gerund door lokale ondernemers, bieden nog steeds Eibaar-eieren aan. Ook zijn de eieren beschikbaar op andere locaties en via de eierautomaat bij de boerderij in Den Bommel.



Door Internetredactie Omroep Archipel