Geen Expeditie Haringvliet deze zomer

In de laatste week van juni 2022 heeft nautisch dienstverlener BlueAmigo aangekondigd Expeditie Haringvliet dit jaar wegens personeelstekort niet te kunnen verzorgen. De betrokken gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Moerdijk en Hoeksche Waard zijn hierdoor onaangenaam verrast. In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken vaart Expeditie Haringvliet de komende zomervakantieperiode dan ook niet. Het is niet mogelijk om op korte termijn de opdracht van BlueAmigo elders onder te brengen.

Gemaakte afspraken

In 2021 heeft BlueAmigo zich ingeschreven voor een meerjarige verbintenis om de vaarverbinding over het Haringvliet te verzorgen. Expeditie Haringvliet is in 2016 ontstaan als activiteit van het Droomfondsenproject Haringvliet met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en provincie Zuid-Holland. Sinds 2018 ligt de organisatie in handen van de 4 omliggende gemeenten. BlueAmigo voldeed aan de gestelde eisen en kreeg officieel de opdracht van de gemeenten om Expeditie Haringvliet te verzorgen. Vanaf 13 juli 2022 zou de nautisch dienstverlener bezoekers per schip van en naar Stellendam, Hellevoetsluis, Middelharnis, Tiengemeten en Willemstad brengen.

BlueAmigo heeft deze week echter besloten Expeditie Haringvliet niet uit te voeren dit jaar. Het is niet gelukt om ruimte te maken binnen het zomerrooster en voldoende gekwalificeerde bemanning te vinden. Dat betekent dat deze zomer er geen vaarverbindingen plaatsvinden onder de vlag van Expeditie Haringvliet. De gemeenten zijn teleurgesteld dat bezoekers dit jaar geen gebruik kunnen maken van deze unieke vaarverbinding.

In gesprek

Vanwege organisatorische en juridische belemmeringen is het niet mogelijk de uitvoering van Expeditie Haringvliet op korte termijn ergens anders onder te brengen. BlueAmigo heeft bij de gemeenten aangegeven vertrouwen te hebben om komend jaar genoeg gekwalificeerd personeel aan zich te kunnen binden. Expeditie Haringvliet kan daardoor in 2023 volgens de nautisch dienstverlener wel als gepland doorgaan. De samenwerkende gemeenten beraden zich op dit moment en gaan hierover in gesprek met Blue Amigo.